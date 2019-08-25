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На Майорке столкнулись самолет с вертолетом: пятеро погибших

25 августа, 17:59

Среди погибших оказался один несовершеннолетний

Фото с места падения обломков вертолета и самолета

Фото с места падения обломков вертолета и самолета / Фото: El Pais

В небе над испанским островом Майорка произошло столкновение вертолета и легкомоторного самолета. В результате катастрофы погибли пять человек, в том числе несовершеннолетний.

Как сообщает El Pais, в катастрофе, которая произошла 25 августа около 13:35 в муниципалитете Инка, не выжил никто – погибли трое пассажиров самолета и два пассажира вертолета.

На место происшествия прибыли чрезвычайные службы, гражданская гвардия и местная полиция.

После столкновения обломки обоих летательных аппаратов упали на частные подворья, где вспыхнули пожары. Потушить их сейчас пытаются местные спасатели – они гасят пламя в нескольких очагах. Гражданская гвардия начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства катастрофы.

Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес и глава правительства Балеарских островов Исабель Кастро.

Напомним, 10 августа на острове Гран-Канария начался пожар, который уничтожил более 1 тысячи га леса. Были эвакуированы сотни людей.

Сначала эвакуировали около 2 тысяч человек, потом пришлось спасать 10 тысяч человек на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров.

Представитель правительства Канарских островов Хулио Перес сообщил, что пожар быстро распространился и только за семь часов сжег около 500 гектаров земли.

Глава правительства Педро Санчес написал на странице в Twitter, что "с беспокойством" следит за распространением огня.

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Испания крушение самолет катастрофа вертолет майорка

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