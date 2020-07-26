Вспышка COVID-19 на ферме в Германии: среди зараженных есть украинцы

На ферме вблизи города Мамминг в Нижней Баварии коронавирусом заразилось минимум 174 сезонных рабочих. Среди инфицированных на ферме в немецкой Баварии сезонных работников, которые помогают со сбором урожая, оказались и украинцы.
Об этом заявил на брифинге глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер, – пишет Укринформ.
"Среди инфицированных – сезонные рабочие из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины", – сообщил чиновник.
С целью избежания дальнейшего распространения заболевания власть отправили на карантин всю ферму. Почти 500 ее работников, включительно с теми, чей тест оказался отрицательным, не имеют права покидать жилища, но им организовали доставку необходимого.
В Генконсульстве Украины в Мюнхене утверждают, что за помощью никто из соотечественников не обращался.
Заметим, что стратегия немецких властей в борьбе с коронавирусом заключается в раннем выявлении контактов и изоляции ячеек вплоть до целых округов.
По состоянию на 26 июля в Германии подтверждено 205 269 случаев инфицирования, из них 305 за последние сутки.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошла вспышка коронавируса в общежитии.
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