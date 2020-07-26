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Вспышка COVID-19 на ферме в Германии: среди зараженных есть украинцы

26 июля, 23:10

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В украинское посольство за помощью никто из соотечественников пока не обращался

На ферме вблизи города Мамминг в Нижней Баварии коронавирусом заразилось минимум 174 сезонных рабочих. Среди инфицированных на ферме в немецкой Баварии сезонных работников, которые помогают со сбором урожая, оказались и украинцы.

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Об этом заявил на брифинге глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер, – пишет Укринформ.

"Среди инфицированных – сезонные рабочие из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины", – сообщил чиновник.

С целью избежания дальнейшего распространения заболевания власть отправили на карантин всю ферму. Почти 500 ее работников, включительно с теми, чей тест оказался отрицательным, не имеют права покидать жилища, но им организовали доставку необходимого.

В Генконсульстве Украины в Мюнхене утверждают, что за помощью никто из соотечественников не обращался.

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Заметим, что стратегия немецких властей в борьбе с коронавирусом заключается в раннем выявлении контактов и изоляции ячеек вплоть до целых округов.

По состоянию на 26 июля в Германии подтверждено 205 269 случаев инфицирования, из них 305 за последние сутки.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла вспышка коронавируса в общежитии.

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Германия ферма коронавирус

Источник: Укринформ

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