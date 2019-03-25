На Nike наложили многомиллионный штраф в Европе
Компания ограничивала территорию продажи брендированной продукции с логотипами футбольных команд, что привело к росту цен
Американский производитель спортивной продукции Nike Inc. должен выплатить Евросоюзу 12,5 млн евро за попытки ограничить трансграничные продажи продукции в странах Европейского экономического пространства с 2004 по 2017 год.
Такой вердикт озвучила Европейская комиссия 25 марта. В частности, Nike нарушила антимонопольное законодательство ЕС, ограничив продажу брендированной продукции с логотипами таких футбольных команд, как "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Интер" и "Рома", а также сборной Франции по футболу.
"Футбольные фанаты очень ценят брендированную продукцию своих любимых команд, включая футболки и шарфы. Nike препятствовала продаже таких товаров в других странах, что привело к сокращению выбора и повышению цен для потребителей", – говорится в заявлении члена Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
По ее словам, штраф позволит ритейлерам и потребителям получить доступ к "одному из главных преимуществ единого рынка – возможности выбирать среди большого ассортимента товаров и искать самые выгодные предложения".
При этом сумма штрафа была снижена, поскольку представители Nike оказали активное сотрудничество в ходе проверки.
Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,5 млрд евро за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в сети.
Кроме того, в этой году Европейская комиссия также признала платежную систему Mastercard виновной в нарушении антимонопольного законодательства, в связи наложила на нее более 570 млн евро штрафа.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Nike наложили многомиллионный штраф в Европе". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Nike в Украине судится из-за торговой марки
Производитель спортивной одежды и обуви обнаружил нарушение своих прав
SEC оштрафовала криптофонд CoinAlpha на 50 000 долларов
CoinAlpha осуществлял деятельность без соответствующей регистрации
Франция наложила на Google колоссальный штраф
Компанию в очередной раз уличили в нарушении законодательства о защите персональных данных пользователей
Google заплатил России 500 тыс. рублей
В Роскомнадзоре подтвердили, что деньги поступили на счет медиарегулятора