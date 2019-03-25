На Nike наложили многомиллионный штраф в Европе

Компания ограничивала территорию продажи брендированной продукции с логотипами футбольных команд, что привело к росту цен

Фото: AFP

На Nike наложили многомиллионный штраф в Европе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8ea/7eb/5c98ea7ebb0c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8ea/7eb/5c98ea7ebb0c0.jpg 2019-03-25T17:06:11+02:00 Евросоюз Компания ограничивала территорию продажи брендированной продукции с логотипами футбольных команд, что привело к росту цен

Американский производитель спортивной продукции Nike Inc. должен выплатить Евросоюзу 12,5 млн евро за попытки ограничить трансграничные продажи продукции в странах Европейского экономического пространства с 2004 по 2017 год.

Такой вердикт озвучила Европейская комиссия 25 марта. В частности, Nike нарушила антимонопольное законодательство ЕС, ограничив продажу брендированной продукции с логотипами таких футбольных команд, как "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Интер" и "Рома", а также сборной Франции по футболу.

"Футбольные фанаты очень ценят брендированную продукцию своих любимых команд, включая футболки и шарфы. Nike препятствовала продаже таких товаров в других странах, что привело к сокращению выбора и повышению цен для потребителей", – говорится в заявлении члена Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

По ее словам, штраф позволит ритейлерам и потребителям получить доступ к "одному из главных преимуществ единого рынка – возможности выбирать среди большого ассортимента товаров и искать самые выгодные предложения".

При этом сумма штрафа была снижена, поскольку представители Nike оказали активное сотрудничество в ходе проверки.

Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,5 млрд евро за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в сети.

Кроме того, в этой году Европейская комиссия также признала платежную систему Mastercard виновной в нарушении антимонопольного законодательства, в связи наложила на нее более 570 млн евро штрафа.

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