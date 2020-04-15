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На нудистов в Чехии надели маски от коронавируса

15 апреля, 06:11

Станислав Кожемякин

На чешских пляжах можно загорать голым, но не без маски

В Чехии, где ранее решили смягчить карантинные меры, полиция провела рейд по нудистским пляжам и заставила нудистов соблюдать эпидемиологические правила, то есть прикрывать нос и рот, находясь в общественном месте.

Как сообщает Blesk.cz, инцидент произошел у озера в курортном городе Лазне-Богданеч еще в конце марта, но огласке это предали лишь недавно.

Отмечается, что солнце и относительно теплая погода привлекли к воде множество людей, включая нудистов, но они нарушили карантинные правила о запрете массовых собраний и не носили маски.

Впрочем после беседы с сотрудниками правопорядка пляжники прислушались к правительственному распоряжению.

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"Граждане могут находиться в отведенных для этого местах без одежды, но они должны прикрывать рот", – говорит пресс-секретарь чешской полиции Маркета Яновска.

Отмечается, что граждане прислушались к призыву полиции и при следующем рейде из 150 пляжников в напоминании о необходимости носить маску нуждалась уже лишь половина из них.

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Напомним, что с 12 марта в Чехии действует режим чрезвычайного положенияиз-за коронавирусной эпидемии, а с 16 марта – общенациональный карантин.

Жесткие правила в стране распространяются на всех, и министру внутренних дел Яну Гамачеку пришлось заплатить штраф за то, что он снял маску во время правительственной видеоконференции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Чехия эпидемия пляж маска коронавирус нудисты медицинские маски

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