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На реконструкцию Нотр-Дама пока перечислили только малую часть денег

14 июня, 12:42

Из предложенных четырем фондам и государству 850 млн евро фактически перевели лишь 80 млн

Нотр-Дам-де-Пари серьезно пострадал в пожаре 15 апреля
Нотр-Дам-де-Пари серьезно пострадал в пожаре 15 апреля. Фото: AFP

Спустя два месяца после мощнейшего пожара в Нотр-Дам де Пари, который уничтожил шпиль древнего собора, удалось собрать только 9% из обещанных пожертвований на его реконструкцию.

Так, по данным французской радиостанции Franceinfo, из общей суммы в 850 млн евро, предложенной четырем фондам и государству, пока что пожертвовали лишь 80 млн.

Непосредственно после пожара группа французских бизнесменов – владеющая группой элитных брендов LVMH семья Арно и миллиардеры Пино, которым принадлежат компании Artemis и Kering – выявили готовность перечислить по 200 и 100 млн евро соответственно.

Как стало известно, деньги будут перечисляться не сразу, а на конкретных этапах реконструкции и в соответствии со сметой.

Ранее о желании финансово помочь в восстановлении храма заявили в нефтегазовом концерне Total, компании L'Oreal, а также глава американской корпорации Apple Тим Кук.


Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уверенность в том, что собор Парижской Богоматери возможно восстановить всего за пять лет. Французский лидер признал, что сроки действительно сжаты и не основаны на каком-либо анализе. Он считает, что шпиль собора должен быть полностью восстановлен.

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Тег Франция, реставрация, восстановление, реконструция, нотр-дам де пари, Собор Парижской Богоматери

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