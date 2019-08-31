На родине Меланьи Трамп появилась уродливая статуя ее мужа

/ Фото: AFP

Спустя пару месяцев после того, как на родине "первой леди США", в Словении, Меланью Трамп увековечили в деревянной статуе, в этой же стране установили памятник американскому президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщило издание The Washington Post, сравнив появившегося истукана со Щелкунчиком.

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7,5-метровую скульптуру установили в поселке Села-при-Камнику, расположенном в 30 км от Любляны. Она изображает Трампа в синем костюме и красном галстуке, а также со свирепым взглядом и воздетым вверх кулаком.

Словенское телевидение разыскало скульптора, хотя не назвало его по имени. Создателя заявил, что в работе ему помогала местная молодежь, а сам проект он назвал "провокацией, так как мир полон популизма".

Напомним, пару лет назад американцы сами высмеяли своего президента за любовь к микроблогам и установили в сквере на нью-йоркском Манхэттене памятник Дональда Трампа, который сидит на скамейке и кормит голубей твитами.

А перед этим "голую" статую Дональда Трампа продали за 21,8 тысячи долларов на аукционе в Лос-Анджелесе. Подобные статуи, когда Трамп был еще кандидатом в президенты появились сразу в пяти американских городах: Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Кливленде и Сиэтле.

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