На саммите G7 генсек ООН объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию"

/ Фото: AFP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который ранее сделал заявление по Северной Корее, объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". Об этом Гутерриш сказал, выступая на саммите, сообщает портал "Новости ООН".

По его словам, июль 2019 года был самым жарким месяцем в истории. И 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений

Глава ООН подчеркнул, что приехал на встречу мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую волю для участия в организованным им Cаммите по климату, который пройдет в сентябре в Нью-Йорке "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН.

"Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO2 существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше", – сказал Генсек.

Он напомнил о стремительном таянии ледников в Гренландии. Только в июле там растаяло 179 миллиардов тонн льда. Одновременно пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии в июне и июле этого года привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

Реклама

"Все происходящее – это чрезвычайная климатическая ситуация. Сегодня она намного хуже, чем в Париже (на момент принятия Парижского соглашения по климату в 2015 году – прим.ред). И научные данные это подтверждают. Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию по конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45 процентов сократить выбросы парниковых газов к 2030 году", – заявил глава ООН.

Он подчеркнул, что страны должны прилагать больше усилий для выполнения Парижского соглашения. Многие из данных в Париже обещаний по борьбе с изменением климата не выполняются, отметил Гутерриш. Более того, мер, предусмотренных этим соглашением, уже недостаточно, заявил Генеральный секретарь.

"Саммит "большой семерки" – прекрасная возможность обратиться к международному сообществу… Страны "семерки" должны стать примером для других стран", – сказал глава ООН.

Читайте также: Человечество живет в худший период истории Земли – ученые

Смотрите также в сюжете о том как изменился климат за один год из-за глобального потепления:

Напомним, что ранее ученые утверждали, что холодных зим на Земле больше не будет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама