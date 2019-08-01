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На север Германии обрушились сильные ливни, в Берлине ввели режим ЧС: фото и видео

Сегодня, 13:41

В Берлине сотрудники чрезвычайных служб осуществиливыезды на 116 вызов, связанных с погодой

На север Германии обрушились сильные ливни, в Берлине ввели режим ЧС: фото и видео Евросоюз В Берлине сотрудники чрезвычайных служб осуществиливыезды на 116 вызов, связанных с погодой

Сильные ливни и грозы привели к затоплениям на севере Германии, в Берлине из-за непогоды на некоторое время даже ввели чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщает портал Spiegel Online.

В среду вечером в Берлине сотрудники чрезвычайных служб осуществиливыезды на 116 вызов, связанных с погодой. Люди жаловались на затопленные подвалы и поваленные деревья.

Спасателям пришлось активно поработать в Мекленбург-Передней Померании. В Бад Доберане на Балтийском море около 60 подвалов подтоплены.

В Шлезвиг-Гольштейн вода залила улицы города Фленсбург, в частности, его центральную часть. Затруднительной ситуация была в порту.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Германии из-за сильных дождей возникла угроза наводнения. Так, в Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии уже поднялся уровень воды в реках, в ряде населенных пунктов в этих регионах затопило улицы и подвалы домов.

Кроме того, были зафиксированы перебои в работе транспорта, метро. В некоторых районах оказались перекрыты автомобильные дороги.

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Германия наводнение дожди

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