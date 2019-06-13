На север Италии обрушилась непогода: яркие фото и видео
Ситуацию усугубило таяние снегов в горах провинции Лекко
Вскоре после того, как на юге Италии проснулся вулкан Этна, стихия решила преподнести неприятный сюрприз и жителям севера страны.
Так, жители региона Ломбардия пострадали от наводнений и оползней, которые были вызваны мощными ливнями в этой части страны. В провинции Лекко ситуацию усугубило таяние снегов в горах, из-за чего спасатели начали эвакуацию жилых домов, ферм и кемпингов.
Вдобавок к этому, железнодорожное сообщение было временно прекращено, а несколько дорог, включая маршрут вокруг части озера Комо, заблокированы, поскольку дорожное полотно местами оказалось более чем на метр под водой.
В отдельных населенных пунктах также прошел град размером с яйцо.
Спасатели утверждают, что утром 13 июня уровень воды начал спадать, поэтому начались работы по ликвидации последствий непогоды.
Напомним, что в апреле на север Италии неожиданно вернулась зима - в области Пьемонт и других северных регионах страны выпало около метра снега, а также прошли дожди, сопровождавшиеся сильным ветром.
Мы также сообщали о последствиях другого разрушительного стихийного явления в Италии, где из-за землетрясения по меньшей мере 320 человек вынуждены были покинуть свои дома.
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