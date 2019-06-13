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На север Италии обрушилась непогода: яркие фото и видео

13 июня, 15:09

Ситуацию усугубило таяние снегов в горах провинции Лекко

Вскоре после того, как на юге Италии проснулся вулкан Этна, стихия решила преподнести неприятный сюрприз и жителям севера страны.

Так, жители региона Ломбардия пострадали от наводнений и оползней, которые были вызваны мощными ливнями в этой части страны. В провинции Лекко ситуацию усугубило таяние снегов в горах, из-за чего спасатели начали эвакуацию жилых домов, ферм и кемпингов.

Вдобавок к этому, железнодорожное сообщение было временно прекращено, а несколько дорог, включая маршрут вокруг части озера Комо, заблокированы, поскольку дорожное полотно местами оказалось более чем на метр под водой.


Видео: twitter.com/emergenzavvf

В отдельных населенных пунктах также прошел град размером с яйцо.

Спасатели утверждают, что утром 13 июня уровень воды начал спадать, поэтому начались работы по ликвидации последствий непогоды.

Напомним, что в апреле на север Италии неожиданно вернулась зима - в области Пьемонт и других северных регионах страны выпало около метра снега, а также прошли дожди, сопровождавшиеся сильным ветром.

Мы также сообщали о последствиях другого разрушительного стихийного явления в Италии, где из-за землетрясения по меньшей мере 320 человек вынуждены были покинуть свои дома.

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Тег Италия, наводнение, паводок, непогода, стихийное бедствие, Ломбардия

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