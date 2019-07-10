На север Италии обрушился ураган: фото и видео последствий стихии

Больше всего от непогоды пострадал расположенный на побережье Адриатического моря городок Милано-Мариттима

Спустя месяц после того, как на итальянскую Ломбардию обрушились мощные ливни, принеся с собой оползни и наводнения, север страны вновь решила испытать непогода.

Так, по провинции Равенна пронесся ураган, который нанес ущерб приморским городкам, повалив множество деревьев и разрушив десятки автомобилей.

Как пишет La Reppublica, больше всего от стихии пострадал расположенный на побережье Адриатического моря городок Милано-Мариттима.

















Местные жители поделились видео последствий урагана – на снятых кадрах видны сотни поваленных деревьев, разбитые автомобили и разрушенные постройки на пляже. Также были повреждены здания ресторанов.

Из-за деревьев, которые повалило поперек дорог, сломанных столбов и дорожных знаков транспортное движение оказалось практически невозможным.

На данный момент известно об одном пострадавшем в результате непогоды.

Сложная ситуация наблюдается и в районе Римини. Здесь проливные дожди вызвали локальные наводнения.

Напомним, что в апреле на север Италии неожиданно вернулась зима - в области Пьемонт и других северных регионах страны выпало около метра снега, а также прошли дожди, сопровождавшиеся сильным ветром.

Мы также сообщали о последствиях другого разрушительного стихийного явления в Италии, где из-за землетрясения по меньшей мере 320 человек вынуждены были покинуть свои дома.

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