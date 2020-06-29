Операции против подлодок: на севере Атлантики начались масштабные военные учения НАТО

Страны НАТО начали совместные военные учения Dynamic Mongoose на севере Атлантического океана, которые продлятся до 10 июля. В них участвуют шесть стран — Франция, Канада, Германия, Норвегия, США и Великобритания. Об этом сообщает DW.

Реклама

В учениях задействованы пять кораблей, пять подводных лодок и еще столько же патрульных самолетов. Исландия, которая также входит в НАТО, предоставляет логистическую поддержку в Рейкьявике.

Главная цель маневров — отработка боевых операций против подлодок, подготовка к возможному применению статьи о коллективной обороне Альянса и другим кризисным ситуациям.

Как известно, учения Dynamic Mongoose проводятся ежегодно. В 2018 году они в шестой раз проходили в Баренцевом море у побережья Норвегии с участием восьми стран-членов НАТО. Тогда адмирал ВМС США Джон Ричардсон назвал Dynamic Mongoose "четким сигналом России, который дает понять, насколько серьезно мы относимся к нашему партнерству по Альянсу".

Кстати, в 2019 году Россия провела самые масштабные учения со времени окончания холодной войны с участием 10 российских подводных лодок. Целью было достичь восточного побережья США через север Атлантики и при этом остаться незамеченными НАТО. Однако их заметила разведка Норвегии.

Реклама

Напомним, на фоне пандемии COVID-19 в НАТО пересмотрели всю программу своих военных маневров на 2020 год.

Также мы писали, как проводят учения Sea Breeze. Кроме Украины, их организатором выступают США. В прошлом году они проходили в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама