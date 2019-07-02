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На шахте в Польше произошло землетрясение: трое погибших

2 июля, 00:14

Всего в шахте находились девять горняков

Фото: Pixabay

В понедельник, 1 июля, на угольной шахте под Катовице произошло землетрясение, в результате которого погибли трое горняков. Об этом пишет Reuters со ссылкой на горнодобывающую компанию PGG.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 2,66 произошло во второй половине дня в понедельник на шахте Мурцки-Сташиц, расположенной недалеко от польского города Катовице.

По словам представителя горнодобывающей компании, всего в шахте находились девять горняков. Трое человек погибли, еще шестеро – госпитализированы.

Ранее вследствие земных толчков, произошедших 29 января, обрушился один из коридоров шахты "Рудная" в польском городе Польковице. В то время под землей находились 32 шахтера. 16 человек смогли выйти из коридора, не пострадав, а семеро – получили травмы и были госпитализированы. 

Предыдущая авария тоже произошла из-за землетрясения. Тогда погиб один горняк, а восемь человек пострадали.

Кроме того, в северо-восточной китайской провинции Цзилинь из-за землетрясения магнитудой 2,3 произошел обвал на шахте. По меньшей мере девять горняков погибли и еще десять получили травмы

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Тег Польша, землетрясение, шахтеры, шахта

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