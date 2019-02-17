На соборе в Солсбери вывесили флаг России

Флаг России появился на строительных лесах собора в Солсбери

На соборе в Солсбери неизвестные вывесили флаг РФ. Фото: Twitter

На соборе в Солсбери вывесили флаг России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/975/504/5c6975504b958.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/975/504/5c6975504b958.jpg 2019-02-17T17:04:00+02:00 Евросоюз Флаг России появился на строительных лесах собора в Солсбери

В Великобритании на строительных лесах, которые установлены на соборе в Солсбери, в ночь на 17 февраля неизвестные вывесили флаг России. Соответствующие фото в Twitter опубликовали местные жители.

По словам члена парламента Великобритании от Солсбери Джона Глена, вскоре флаг был снят.

"Какая глупая затея – насмехаться над серьезными событиями, через которые, к сожалению, пришлось пройти Солсбери в прошлом году", – написал он.

В свою очередь, полицейские заявили, что изучают записи с камер наблюдения.

Напомним, собор в Солсбери попал в эпицентр скандала с отравлением бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в которых обвинялись россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Он подтвердили, что действительно были в городе, но утверждают, что приехали посмотреть на местные достопримечательности – а именно собор в Солсбери .

Ранее британская полиция опубликовала новые видеозаписи, сделанные в Солсбери, на которых зафиксированы офицеры ГРУ Анатолий Чепига (он же "Руслан Боширов") и Александр Мишкин (он же "Александр Петров"), подозреваемые в покушении на экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что мнимые Петров и Боширов будут арестованы Великобританией или ее союзниками в случае выезда за пределы РФ.

Министр подтвердил слова британского премьера Терезы Мэй о том, именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".

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