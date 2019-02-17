На соборе в Солсбери вывесили флаг России
Флаг России появился на строительных лесах собора в Солсбери
В Великобритании на строительных лесах, которые установлены на соборе в Солсбери, в ночь на 17 февраля неизвестные вывесили флаг России. Соответствующие фото в Twitter опубликовали местные жители.
По словам члена парламента Великобритании от Солсбери Джона Глена, вскоре флаг был снят.
"Какая глупая затея – насмехаться над серьезными событиями, через которые, к сожалению, пришлось пройти Солсбери в прошлом году", – написал он.
В свою очередь, полицейские заявили, что изучают записи с камер наблюдения.
Напомним, собор в Солсбери попал в эпицентр скандала с отравлением бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в которых обвинялись россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Он подтвердили, что действительно были в городе, но утверждают, что приехали посмотреть на местные достопримечательности – а именно собор в Солсбери .
Ранее британская полиция опубликовала новые видеозаписи, сделанные в Солсбери, на которых зафиксированы офицеры ГРУ Анатолий Чепига (он же "Руслан Боширов") и Александр Мишкин (он же "Александр Петров"), подозреваемые в покушении на экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что мнимые Петров и Боширов будут арестованы Великобританией или ее союзниками в случае выезда за пределы РФ.
Министр подтвердил слова британского премьера Терезы Мэй о том, именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".
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