На улицы Барселоны вышли 600 тысяч сторонников независимости Каталонии: фото

Демонстранты собрались в Барселоне в среду вечером по случаю годовщины падения города в 1714 году во время войны за Испанское наследие

Около 600 тысяч демонстрантов вышли на улицы Барселоны в День Каталонии – это наименьшее количество участников такого митинга за последние несколько лет. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Демонстранты собрались в Барселоне в среду вечером по случаю годовщины падения города в 1714 году во время войны за Испанское наследие.

По оценкам полиции , в акции приняли участие около 600 тысяч человек – это самый низкий показатель с 2012 года. В последние годы подобные акции собирали более миллиона участников.

Люди прошли шествием под лозунгом "Цель: независимость", через два года после неудачной попытки отделения, которая закончилась утратой регионального самоуправления.

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Ведущие участники марша выступили с публичными заявлениями, обещая продолжать работать в направлении независимости.

"Сегодня мы тысячами маршируем под очень простым лозунгом: "Цель: независимость", и это наш вызов", - сказал глава правительства Каталонии Каталонии Ким Торра в конце марша.

Ранее сообщалось, что число противников выхода Каталонии из состава Испании превысило количество сторонников независимости региона.

По его информации, респондентам был задан вопрос, хотят ли они, чтобы Каталония стала независимым государством. 47,2% опрошенных ответили утвердительно, в то время как 48,6% выступили против разрыва с Испанией. В последний раз число противников выхода региона из состава страны превышало количество сторонников независимости в июне 2017 года в преддверии сепаратистского референдума.

В опросе, который проводился с 30 апреля по 6 мая, приняло участие около тысячи человек.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид называл этот референдум нелегитимным и отказался признавать его результаты. ‪27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

В феврале в Испании начался суд над политическими лидерами Каталонии, которые выступали за отделение региона и осенью 2017 года организовали референдум за "независимость" региона.

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