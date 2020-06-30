На Варшаву обрушились аномальные ливни: фото последствий

Количество осадков в Варшаве превысило норму и не наблюдалось несколько лет

В понедельник, 29 июня, над Варшавой прошел грозовой фонд. В результате в городе выпало рекордное количество осадков. Ранее сильные дожди бушевали в Западной Украине.

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"Количество осадков в Варшаве превысило 40 литров на квадратный метр. Последний такой дождь был зафиксирован 2 года назад", - об этом в Facebok сообщают власти Варшавы.

Как сообщается, в городе действует более 40 бригад, которые ликвидируют наводнения, вызванные проливными дождями. Их задача – разблокировать дождевые желоба, забитые нанесенными листьями, почвой и грязью, чтобы канализационная система могла принимать дождевую воду.

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Тем временем пользователи соцсетей публикуют фото последствий ливня.

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По данным СМИ, затоплены помещения министерства семьи, труда и социальной политики, МВД, а также министерства окружающей среды. Под водой оказалась площадь Трех Крестов, из-за ливня были закрыты некоторые станции метро.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области Украины из-за масштабных наводнений региональная комиссия признала ситуацию в области чрезвычайной на региональном уровне. Для восстановления поврежденных объектов потребуется 176,3 млн гривен.

На Закарпатье повреждены 30 автодорог коммунальной собственности, четыре участка дорог государственной собственности, два подвесных моста, восемь мостовых переходов и три деревянных моста.

Кроме того, разрушены шесть подвесных мостов, 15 мостовых переходов и 26 объектов в водном хозяйстве.

Видео: Facebook/ Денис Шмыгаль

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