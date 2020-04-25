На востоке Румынии произошло землетрясение

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на востоке Румынии неподалеку от границы с Молдавией. Его даже ощутили жители Одессы.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии располагался в пяти километрах к северо-востоку от города Текуч с населением 41,2 тысячи человек и в 164 километров к юго-западу от столицы Молдавии, города Кишенева, где проживают около 690 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 23 километров.

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Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

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Румыния — страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки случаются здесь регулярно.

Напомним, что 19 апреля, в Закарпатской области было зафиксировано сразу два землетрясения. Об этом сообщал Главный центр специального контроля.

Как отмечается, источники землетрясений находились в районе г. Ужгород, Закарпатской области, на глубине 5 км. Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла. Второе – в 10:25. Оно было слабее – 1,5 балла.

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