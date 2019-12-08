На встрече в "нормандском формате" Меркель поставит Путину неудобные вопросы

Германия надеется на прогресс в переговорах с РФ по урегулированию конфликта на Донбассе

Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в "нормандском формате" может поднять тему убийства в Берлине полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Об этом сообщается в материале "BBC News Украина". Отмечается, что Германия надеется на прогресс в переговорах с РФ по урегулированию конфликта на Донбассе, но громкое преступление осложнило отношения между странами.

Главный прокурор Германии считает, что, согласно доказательствам, убийство заказала или власти России, или руководство Чечни.

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Подозреваемый, приехавший в страну из РФ незадолго до инцидента, находится под стражей.

"Госпожа Меркель рассказала, что намерена обсудить это во время встречи с Владимиром Путиным, которая состоится в Париже на следующей неделе. Дипломатов объявили персонами нон грата на основании отказа сотрудничать со следствием, сказала она", – отметили журналисты.

"Во время предстоящей встречи с Путиным Меркель поставит ему неудобные вопросы не впервые. Мало кто верит, что он что-то расскажет об убийстве в берлинском парке", – сказано в статье.

Как сообщали новости "Сегодня", Германия выслала двух российских дипломатов. Поводом для такого решения стало резонансное убийство гражданина Грузии и России Зелимхана Хангошвили – 40-летного этнического чеченца застрелили в берлинском парке по пути на пятничную молитву 23 августа.

Видео: Reuters

Отметим, что в прошлом году США, Канада и страны ЕС выдворили российских дипломатов из-за громкого скандала с отравлением Скрипалей в Солсбери.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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