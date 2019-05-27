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На выборах в Европарламент в Польше побеждает правящая партия Качиньского

27 мая, 01:45

Партия Ярослава Качиньского набрала 42,4% голосов

Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

Явка на выборах в Европарламент в Польше составила 43%, что стало рекордным показателем для выборов в ЕП. В частности, на прошлых выборах за евродепутатов отдало голоса только 23,8% польских избирателей.

Об этом сообщает Onet.pl.

Согласно экзит-полам, проведенным IPSOS, избирательный барьер преодолели только 4 политические силы.

На первом месте партия власти Право и справедливость – за них отдали голоса 42,4% избирателей. Чуть меньше – 39,1%, проголосовали за Европейскую коалицию – блок оппозиционных партий, в который входят Гражданская платформа, "Современная", SLD, PSL и "Зеленые".

Напомним, что всего за несколько дней до выборов опросы отдавали победу оппозиции - она ​​должна обойти ПиС минимум на 6 процентных пунктов.

На третьем месте новая политическая сила "Весна" Роберта Бедроня – за нее отдали голоса 6,6%, что немного меньше, чем прогозувалось ранее.

5-процентный избирательный барьер преодолел блок евроскептиков Конфедерация – за них отдали голоса 6,1%. Ранее ожидалось, что эта политическая сила, которую возглавляет евродепутат Януш Корвин-Микке, известный своими антиукраинскими заявлениями, займет третье место, опередив Весну.

В Европарламент не прошли популистская Kukiz'15 (4,1%) и Lewica Razem (1,3%).

Напомним, во Франции лидирует националистическая партия Марин Ле Пен, после нее — политсила французского президента Эммануэля Макрона Вперед, республика.

В Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте — Партия зеленых.

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Тег выборы, Польша, качиньский, Европарламент, голосование, право и справедливость

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