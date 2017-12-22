На выборах в Каталонии лидируют сторонники независимости

Вчера, 01:46

Партия Пучдемона занимает пока второе место и может получить 34 мандата, Центристская партия "Граждане" набирает 36 мандатов


Поддерживающие независимость Каталонии партии обеспечили себе абсолютное большинство в региональном парламенте по итогам подсчета 90% голосов/

Об этом сообщает Finanzas.

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Центристская партия "Граждане" набрала 36 мандатов (25,4% голосов), в то время как партия "Вместе за Каталонию" бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона может получить 34 мандата (21% голосов).

Еще 32 мандата может получить партия "Левые республиканцы Каталонии", лидер которой ожидает суда в тюрьме Мадрида, а крайне левая партия "Кандидатура народного единства" может набрать четыре мандата.

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Напомним, Пучдемон и бывшие министры его правительства находятся в Брюсселе. Он заявил, что вернется в Испанию, если победит на досрочных выборах.

Ранее СМИ сообщали, что Пучдемон отказался от пенсии как экс-лидер региона, так как по-прежнему считает себя главой Женералитета.
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