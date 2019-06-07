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На юге Швеции прогремел взрыв: почти 20 раненых

7 июня, 12:58

Инцидент прогремел в районе города Линчепинг, где находятся несколько компаний и жилых квартир

Фото: Flickr

Спустя пару месяцев после мощного взрыва в Стокгольме, в результате которого пострадали пять человек, похожий инцидент произошел в 174 км от шведской столицы.

Как сообщает местный портал TT, в результате нового взрыва, который прогремел 7 июня в центре расположенного на юге страны города Линчепинг, пострадали 19 человек.

ЧП случилось в районе, где находятся несколько компаний и жилых квартир – из-за взрыва в окнах частично вылетели окна, несмотря на что эвакуация не объявлялась.

"19 человек получили незначительные травмы, они находятся в автобусе около бассейна Линчёпинга и будут доставлены в больницу Муталы, где им окажут медицинскую помощь", — заявили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

На место взрыва прибыли 14 карет скорой помощи. Причина произошедшего уточняется.

Напомним, 10 марта в центральной части Стокгольма на въезде в транспортный туннель взорвался и сгорел городской пассажирский автобус. На въезде в тоннель автобус зацепился газовым баллоном, установленным на крыше, за знак ограничения высоты. В результате баллон взорвался и загорелся.


Мы также писали, что ранее в пригороде Стокгольма в результате взрыва в жилом доме погиб один человек.

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Тег Швеция, взрыв, жертвы

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