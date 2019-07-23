На заметку путешественникам в Европу: аномальная жара возвращается

Температура достигнет 43 градусов тепла

Фото: Данил Павлов, Сегодня

На этой неделе во Францию возвращается жара. Аномальная погода установится на относительно короткий - трехдневный - срок, но, согласно прогнозам, столбик термометра превысит 40-градусную отметку во многих регионах страны. Об этом свидетельствуют данные Météo-France.

Во вторник температура воздуха прогреется до 40-41 градуса, а в некоторых местах – до 43 градусов. Самым жарким днем станет четверг. Синоптики ожидают, что будут побиты многие температурные рекорды. В Париже, например, температура поднимется до 42 градусов.

Напомним, во Франции уже объявляли чрезвычайную климатическую ситуацию.

Так, на юге Франции был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.

В конце июня во Всемирной метеорологической организации ООН заявили, что период с 2015 по 2019 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Окончательные данные, которые позволят определить, можно ли считать этот пятилетний период самым жарким, будут известны только после того, как будет собрана информация за весь 2019 год.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.

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