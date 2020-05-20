На знаменитой площади в Венеции появился "коронавирусный" пенис

Скульптуру пытались поднять, однако попытки ее демонтировать оказались безрезультатными

На площади Сан-Марко в Венеции появилась оригинальная скульптура в виде пениса с маской. Пенис изготовлен из мрамора, размеры скульптуры достигают одного метра. Работа появилась на площади Дворцом Дожей. Местная полиция хотела приобрести скульптуру, но поскольку она весит около 200 килограммов, то ее демонтаж провалился. Поэтому представители полиции просто ее прикрыли.

Об этом сообщают местные СМИ и соцсети.

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"Пенис – символ жизни. Венеция жива и ей нужно жить", – пояснил художник-автор скульптуры, который предпочитает остаться анонимным.

Даже маска над скульптурой имеет аллегорическое значение: "Ограничения, наложенные коронавируса, расстояние между людьми, страх перед соседом, породили страх жить". На скульптуре есть несколько черных надписей: "Фаза 2", "Сovid 19".

Художник своим жестом также "поспорил" с ограничениями в городе. Ему удалось перевезти произведение к площади Сан- Марко, не встретив сопротивления на своем пути. "Это означает, что из-за неуверенности и равнодушие самом деле нет безопасности", – убежден художник.

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На маске пениса выгравированных название произведения, "#ciapaipaebae", Словосочетание уже стало хэштегом, чтобы привлечь из Венеции ко всему миру.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Италии впервые за время карантина умерло само низкое количество людей за сутки.

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