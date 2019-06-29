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Наблюдатели ПАСЕ без представителей РФ посетят Украину в июле

29 июня, 00:39

Делегация ПАСЕ из 5 человек отправится с визитом на Украину 2–3 июля

Зал заседаний ПАСЕ
Зал заседаний ПАСЕ. Фото: AFP

Группа наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы, в состав которой не вошли представители РФ, отправится в Украину с визитом со 2 по 3 июля. Как отмечается в заявлении организации, главной целью станет мониторинг предвыборной кампании перед парламентскими выборами.

"Делегация ПАСЕ из 5 человек отправится с визитом в Украину 2–3 июля, чтобы провести оценку предвыборной кампании перед досрочными парламентскими выборами 21 июля", — говорится в коммюнике.

Во время поездки делегаты из Нидерландов, Польши, Сан-Марино, Азербайджана и Болгарии встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главой МВД, представителями украинской делегации в ПАСЕ и председателем Центральной избирательной комиссии. Кроме того, парламентарии рассчитывают провести встречи с "руководителями и представителями политических партий страны, участвующих в выборах, представителями неправительственных организаций, СМИ, международных организаций и дипломатического сообщества".

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. Однако потом Украина оспорила полномочия россиян и комитеты Ассамблеи подготовили новый доклад. Однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.


В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

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Тег скандал, парламент, делегация, Украина, РФ, ПАСЕ , выборы 2019

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