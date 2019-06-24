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Начальница бросила умирать в лесу: в Польше погиб украинец-заробитчанин

24 июня, 12:23

На работе у Василия Чернея случился припадок, но поскольку он работал нелегально, его начальница не вызвала "скорую"

Василий Черней. Фото: wyborcza.pl
Василий Черней. Фото: wyborcza.pl.

Правоохранительные органы Польши арестовали 53-летнюю жительницу страны, вследствие действий которой, вероятно, на западе страны скончался украинский заробитчанин.

Четыре месяца назад 36-летний Василий Черней из города Снятын в Ивано-Франковской области приехал на заработки и нашел подработку на столярном предприятии в деревне Ястшембске-Старе в Великопольском воеводстве.

Как рассказали коллеги Василия, 12 июня у него начались судороги. После того как мужчина потерял сознание, его начальница отправила работников по домам, запретив вызывать медиков. 

На следующий день тело Чернея обнаружили на лесной поляне за 125 километрах от цеха, в котором он работал.

На данный момент суд избрал начальнице Василия Чернея меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Ей предъявляют обвинения в неоказании помощи, а также непреднамеренном причинении смерти, за что женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Также был задержан другой украинский заробитчанин – мужчина знал о случившемся, но вместо того чтобы обратиться в полицию, он решил сбежать из Польши. Полицейские обнаружили его в городе Ломж.

"Смерть Василия является беспрецедентным случаем. В данной ситуации произошла типичная последовательность событий: нелегальное трудоустройство – несчастный случай – страх перед работодателем – решение, которое повлекло за собой катастрофические последствия. В конце концов, к польскому рабочему так бы не относились", – цитирует почетного консула Украины в Познани Витольда Хоровского издание Gazeta Wyborcza.

На родине у Василия Чернея остались без отца трое детей и пожилые родители. Его жена утверждает, что раньше у мужчины никогда не случалось припадков и сознания он не терял.

Напомним, ранее в марте в Польше погиб гражданин Украины – 45-летнего мужчину во время работы погребло под оползнем в Кракове.

Мы также писали, что прошлым летом в польском городе Шамотулы умер другой украинский заробитчанин – во время работы 52-летний мужчина сорвался с крыши местного супермаркета.

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Тег Польша, заробитчане, украинцы за границей, заработок, украинцы в Польше

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