Национальная забастовка обошлась Бельгии в почти миллиард евро

Больше всего от забастовки пострадал частный сектор

Фото: AFP

Национальная забастовка обошлась Бельгии в почти миллиард евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4a8/0f0/5c64a80f0e970.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4a8/0f0/5c64a80f0e970.jpg 2019-02-14T01:29:49+02:00 Евросоюз Больше всего от забастовки пострадал частный сектор

Национальный страйк, который был объявлен бельгийскими профсоюзами 12 февраля в 22.00 до десяти часов вечера среды, 13 числа, уже нанес экономике страны ущерб, который оценили в 929 миллионов евро.

Об этом пишет в среду бельгийское издание flandersnews.be.

"Хотя половина поездов продолжали функционировать, другой общественный транспорт испытал массированные перебои в работе. Таким образом, забастовка также поразила большое количество представителей частного бизнеса. По предварительной оценке, отрицательный экономический эффект уже составил 929 миллионов евро. Именно таким является результат акции, которая была организована тремя крупнейшими профессиональными союзами (христианские, либеральные и социалистические профсоюзы)", – говорится в сообщении.

Издание напоминает, что в результате забастовки было закрыто воздушное пространство Бельгии, отменены все полеты через аэропорт Брюсселя и полностью закрыт аэропорт в городе Шарлеруа.

В самом Брюсселе практически парализованным был общественный транспорт, включая автобусные и трамвайные линии.

На 80 процентов снизился объем операций торгового порта Антверпена, в результате чего были остановлены большинство химических производств, связанных с поставками. Это не только нанесло ущерб экономике страны, но также нанесло удар по ее деловой репутации.

Больше всего от забастовки пострадал частный сектор. В том же Антверпене профсоюзные активисты блокировали крупные предприятия, такие как Atlas Copco, Coca-Cola и Agfa – среди таких "больших игроков" пострадали более 1000 компаний. Более сотни супермаркетов трех крупнейших торговых сетей страны оставались закрытыми в течение дня.

Правда, для школ удар был относительно терпимым. Лишь один профсоюз – Социалистический – призвал учителей покинуть классы. Но и это привело к закрытию ряда школ, особенно в Антверпене и в Генте, и к вынужденным "выходным" для родителей, которым пришлось заботиться о своих детях, которые остались за пределами школьных учреждений.

Издание приводит оценку федерального министра экономики Криса Петерса, который и озвучил цифру ущерба.

"Я ознакомился с прогнозами по крайней мере двух экспертов, которые говорили об убытках в 1,8 миллиарда евро. Но я считаю, что это многовато. По моей оценке, реально говорить о потере около 929 миллионов евро", – сказал чиновник.

была вызвана неспособностью профсоюзов и работодателей прийти к соглашению относительно повышения заработных плат. Работодатели предлагали показатель в 0,8 процента, профсоюзы настаивали на 1,5% в дополнение к системной компенсации выплат с учетом инфляции. Бельгийское издание напоминает, что забастовкабыла вызвана неспособностью профсоюзов и работодателей прийти к соглашению относительно повышения заработных плат. Работодатели предлагали показатель в 0,8 процента, профсоюзы настаивали на 1,5% в дополнение к системной компенсации выплат с учетом инфляции.

Количество правонарушений при этом оставалась относительно небольшим. В Брюсселе зарегистрирована стычка с использованием камней и ножей между группами молодежи общим количеством до 40 человек. Инцидент произошел возле Института искусств Брюсселя. После вмешательства полиции драка была прекращена, трех ее участников арестовали.

Напомним, накануне МИД Украины уже обратился к гражданам страны и призвал их планировать свои путешествия в Бельгию, учитывая сложившиеся обстоятельства.

Как мы уже писали, на прошлой неделе в Брюсселе прошла многотысячная демонстрация школьников и студентов в поддержку защиты окружающей среды.

Также сообщалось, что в декабре в Брюсселе прошла демонстрация сторонников ультраправых взглядов, которые требовали не впускать в страну мигрантов.

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