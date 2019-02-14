Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,63
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Национальная забастовка обошлась Бельгии в почти миллиард евро

Сегодня, 01:29

Больше всего от забастовки пострадал частный сектор

Фото: AFP
Национальная забастовка обошлась Бельгии в почти миллиард евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4a8/0f0/5c64a80f0e970.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4a8/0f0/5c64a80f0e970.jpg Евросоюз Больше всего от забастовки пострадал частный сектор

Национальный страйк, который был объявлен бельгийскими профсоюзами 12 февраля в 22.00 до десяти часов вечера среды, 13 числа, уже нанес экономике страны ущерб, который оценили в 929 миллионов евро.

Об этом пишет в среду бельгийское издание flandersnews.be.

"Хотя половина поездов продолжали функционировать, другой общественный транспорт испытал массированные перебои в работе. Таким образом, забастовка также поразила большое количество представителей частного бизнеса. По предварительной оценке, отрицательный экономический эффект уже составил 929 миллионов евро. Именно таким является результат акции, которая была организована тремя крупнейшими профессиональными союзами (христианские, либеральные и социалистические профсоюзы)", – говорится в сообщении.

Издание напоминает, что в результате забастовки было закрыто воздушное пространство Бельгии, отменены все полеты через аэропорт Брюсселя и полностью закрыт аэропорт в городе Шарлеруа.

В самом Брюсселе практически парализованным был общественный транспорт, включая автобусные и трамвайные линии.

На 80 процентов снизился объем операций торгового порта Антверпена, в результате чего были остановлены большинство химических производств, связанных с поставками. Это не только нанесло ущерб экономике страны, но также нанесло удар по ее деловой репутации.

Больше всего от забастовки пострадал частный сектор. В том же Антверпене профсоюзные активисты блокировали крупные предприятия, такие как Atlas Copco, Coca-Cola и Agfa – среди таких "больших игроков" пострадали более 1000 компаний. Более сотни супермаркетов трех крупнейших торговых сетей страны оставались закрытыми в течение дня.

Правда, для школ удар был относительно терпимым. Лишь один профсоюз – Социалистический – призвал учителей покинуть классы. Но и это привело к закрытию ряда школ, особенно в Антверпене и в Генте, и к вынужденным "выходным" для родителей, которым пришлось заботиться о своих детях, которые остались за пределами школьных учреждений.

Издание приводит оценку федерального министра экономики Криса Петерса, который и озвучил цифру ущерба.

"Я ознакомился с прогнозами по крайней мере двух экспертов, которые говорили об убытках в 1,8 миллиарда евро. Но я считаю, что это многовато. По моей оценке, реально говорить о потере около 929 миллионов евро", – сказал чиновник.

Бельгийское издание напоминает, что забастовка была вызвана неспособностью профсоюзов и работодателей прийти к соглашению относительно повышения заработных плат. Работодатели предлагали показатель в 0,8 процента, профсоюзы настаивали на 1,5% в дополнение к системной компенсации выплат с учетом инфляции.

Количество правонарушений при этом оставалась относительно небольшим. В Брюсселе зарегистрирована стычка с использованием камней и ножей между группами молодежи общим количеством до 40 человек. Инцидент произошел возле Института искусств Брюсселя. После вмешательства полиции драка была прекращена, трех ее участников арестовали.

Напомним, накануне МИД Украины уже обратился к гражданам страны и призвал их планировать свои путешествия в Бельгию, учитывая сложившиеся обстоятельства.

Как мы уже писали, на прошлой неделе в Брюсселе прошла многотысячная демонстрация школьников и студентов в поддержку защиты окружающей среды.

Также сообщалось, что в декабре в Брюсселе прошла демонстрация сторонников ультраправых взглядов, которые требовали не впускать в страну мигрантов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег транспорт, Бельгия, забастовка, профсоюз, ущерб

Вы сейчас просматриваете новость " Национальная забастовка обошлась Бельгии в почти миллиард евро". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Забастовка в Бельгии: десятки тысяч человек застряли в аэропортах

Вчера, 18:15

Международный аэропорт Шарлеруа ежедневно принимает до тысячи рейсов, но сегодня здесь не приземлился и не взлетел ни один самолет

Национальная забастовка парализует Бельгию: МИД обратился к украинцам

12 февраля, 17:46

В течение суток не будет работать крупнейший аэропорт Шарлеруа, а Завентем будет оказывать лишь минимальные услуги

В Бельгии "желтые жилеты" атаковали дом экс-премьера

11 февраля, 01:26

Участники марша бросали петарды в почтовый ящик дома Ди Рупо

Украина и Бельгия обсудили агрессивную политику РФ в отношении Украины и в мире – Геращенко

9 февраля, 04:00

Особое внимание стороны уделили открытой агрессии РФ в районе Керченского пролива

В Бельгии десятки тысяч детей вышли на экологический протест

7 февраля, 19:07

Школьники-демонстранты уверены, что занятия уже будут неважны, если климатическая катастрофа уничтожит весь мир

Экологическое решение Бельгии: общественный транспорт в Брюсселе могут сделать бесплатным

6 февраля, 07:10

Городские власти стараются подтолкнуть горожан к отказу от личных автомобилей

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

План Путина сработал: ЕС бросил Украину на растерзание Кремлю

Целая страна откажется от туалетной бумаги

Украинцы получат по 1,5 тысячи на руки уже с марта

''Умираю от голода'': РФ жестко высмеяли за "сенсацию" об Украине

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение

Комаровский дал совет родителям: только это спасет вашего ребенка

В Верховную Раду внесли "поблажки" для некоторых евробляхеров

У Меган Маркл и принца Гарри будет двойня (фото)

Гордон сказал, в чьих руках судьба Украины
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Вчера, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

В суде раскрыли личность полицейского, который избил активиста

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали