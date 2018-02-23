Над "антибандеровским" законом помогал работать комментатор пророссийских СМИ

Над скандальным законом о Институт национальной памяти среди прочих работал историк-националист Войцех Мушински и его коллега Влодзимеж Осадчий, известный своими комментариями в пропутинских медиа.

Об этом сообщило польское издание Rzeczpospolita.

Мушински известен тем, что публиковал в социальных сетях изображения с повешенным Бараком Обамой и текстом "Американская мечта объединяет людей всего мира".

В одной из публикаций он писал о выезде евреев из Польши в 1968 году в результате антисемитской кампании компартии как о "возможности побега от ответственности за преступления".

Взгляды Мушински ценили в праворадикальной польской партии Kukiz'15, которая разработала поправку к закону об Институте нацпамяти о преступлениях "украинских националистов".

Другим гостем комиссии был профессор Влодзимеж Осадчий. В своих выступлениях для пропагандистского российского СМИ "Спутник" Осадчий сетовал на "сильное влияние бандеровских течений" в Украине. По этой причине некоторые правые СМИ Польши подозревают Осадчего в пророссийских взглядах. Он это отрицает.

Напомним, в свою очередь, президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность законом, который предусматривает ответственность за "преступления украинских националистов".

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

Сайт "Сегодня" публиковал материал, в котором объясняется суть нового скандального польского закона. Документ позволит сажать в тюрьму за отрицание преступлений украинских националистов, а также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.