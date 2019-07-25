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Над Сальвини сгущаются тучи: итальянскому "другу Путина" могут объявить недоверие

25 июля, 11:29

Оппозиция в парламенте Италии считает, что вице-премьер "избегает своих обязанностей"

Маттео Сальвини
Маттео Сальвини. Фото: AFP

Оппозиция в парламенте Италии инициирует голосование насчет вотума недоверия вице-премьеру и главе МВД Маттео Сальвини из-за скандала вокруг российского финансирования его партии "Лига".

Как пишет Politico, о таком решении объявили представители Демократической партии Италии после того, как Сальвини не пришел в парламент, где должен был ответить на вопросы депутатов о финансировании из РФ.

Вместо него перед депутатами 24 июля выступил глава правительства Джузеппе Конте, который заверил в том, что "полностью доверяет" министру внутренних дел, и заявил об отсутствии доказательств нарушений со стороны Сальвини.

В то же время, Конте признал, что не получил ответ на вопрос о поездке соратника Сальвини, Джанлуки Савоини, в Россию, где, как пишут СМИ, тот обсуждал с российскими чиновниками финансирование "Лиги".

Демократическая партия признала объяснения Конте недостаточными и назвала недопустимым, чтобы министр отказался присутствовать лично. Сенатор Андреа Маркуччи заявил, что Сальвини "избегает своих обязанностей" и поэтому необходимо проголосовать за недоверие.

Напомним, что из-за своей откровенно пророссийской позиции Сальвини прозвали "другом Путина". В частности, он  называл "фальшивой" Революцию достоинства в Украине и заявлял о "законности" аннексии Крыма Россией.

Как мы уже писали, ранее канцлер Германии Ангела Меркель выразили обеспокоенность возможной причастностью России к финансированию "Лиги".

О том как жители Неаполя пытались взять штурмом мэрию города, когда в ней проводил встречу Сальвини, вы можете узнать в видеосюжете: 

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Тег Россия, Италия, финансирование, лига, вотум недоверия, сальвини

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