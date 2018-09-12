Надо вводить новые санкции против России – МИД Литвы

Сегодня, 11:44

Запад должен противостоять агрессивным действиям Москвы на международной арене

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Запад должен продолжать оказывать политическое давление на Россию и расширять свои санкции в отношении этой страны, заявил глава министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на международной конференции World Upright 2018 в Грузии.

Глава МИД балтийской республики назвал "являются вызовом европейской безопасности" агрессивные действия России на международной арене, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу внешнеполитического ведомства Латвии.

В свете этого Линкявичюс призывает сохранить стратегическое партнерство "с естественным союзником Европы – США", укреплять военный потенциал Европы и увеличивать расходы на оборонную сферу.

Напомним, ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис рассказал, как его страна готовится отражать возможную атаку России.

Кроме того, в начале этого года спикер Сейма Викторас Пранцкетис заявил об отсутствии возможностей для существенных изменений в отношениях с Россией.

Также ранее стало известно о желании литовского правительства присоединиться к санкциям Грузии в отношении поддерживаемых Россией Абхазии и Южной Осетии.
Россия, Литва, санкции против России
Источник:

ТАСС

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