Налетчики ограбили троих богатых россиян под Парижем

По словам потерпевших, среди украденного были "люксовая" одежда и ювелирные изделия, в том числе и бриллианты

Французская полиция расследует ограбление семьи россиян в пригороде Парижа – инцидент произошел утром 4 сентября неподалеку от аэропорта Ле-Бурже, куда трое граждан РФ прилетели на частном самолете из Ниццы.

Как сообщает Europe1, после того, как они сели в такси, при выезде на автостраду им дорогу перегородил автомобиль налетчиков (по версии газеты Figaro, они протаранили такси). Четверо грабителей в капюшонах и масках отняли у туристов три чемодана, сумку и мобильные телефоны. Когда шофер пытался снять происходящее на камеру, смартфон забрали и у него.

Полиции потерпевшие заявили, что в их багаже находились ювелирные изделия, включая бриллианты, и "люксовая" одежда. По их словам, общая сумма украденных вещей достигает 1 млн евро.

При этом сами россияне и их водитель не пострадали.

Отмечается, что следствие ведет полицейский департамент Ла-Курнев, городка в пригороде Парижа. Не исключается то, что грабители были осведомлены о финансовом положении своих жертв.

Напомним, ранее в Париже также ограбили американскую теледиву Ким Кардашьян.

Также сообщалось об ограблении грузинского посла в столице Франции.

Кроме того, в январе неизвестные ограбили ювелирный магазин в парижском отеле Ritzг, вытащив ювелирные изделия на сумму более 4 млн евро