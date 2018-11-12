Налог на мясо мог бы спасти тысячи жизней – зарубежные СМИ

Сегодня, 23:09

Согласно исследованию, от последствий заболеваний, которые специалисты связывают с употреблением мяса, в мире ежегодно умирают 2,3 млн человек

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Если бы колбасные изделия стоили дороже на 166%, а стейки – на 28%, то ежегодно в Германии умирало бы на 18 тысяч жителей меньше, сообщает Tageszeitung.

Повышение налогов на мясную продукцию и красное мясо, продолжает автор публикации Йост Маурин, "помогло бы государству сэкономить 4 млрд долларов на лечении пациентов с онкологическими заболеваниями, вызванными употреблением мяса, или на сокращении производственных мощностей". К такому выводу пришли авторы исследования под руководством Марко Шпрингманна из Оксфордского университета, результаты которого были опубликованы в специализированном издании Plos One.

"Согласно исследованию, от последствий заболеваний, которые специалисты связывают с употреблением мяса, в мире ежегодно умирают 2,3 млн человек. Две трети смертельных случаев приходится на инсульты, остальные связаны с патологиями коронарных артерий, диабетом второго типа или раком кишечника", – говорится в статье.

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Всемирная организация здравоохранения официально считает "вызывающей онкологические заболевания" только мясную продукцию, непереработанное мясо – говядину, свинину и баранину – ВОЗ классифицирует как "возможно, вызывающее онкологические заболевания".

"Совершенно очевидно, что население Германии употребляет в пищу в среднем больше мяса, чем рекомендовано специалистами по питанию. Так, авторитетное Немецкое общество питания вот уже много лет советует употреблять не более 300-600 грамм мяса или мясной продукции в неделю. Немцы в среднем поглощают вдвое больше", – отмечает журналист.

"Предложенные учеными дополнительные налоги могут способствовать сокращению количества съеденных колбасных изделий на 37%, мяса – на 3%", – говорится в статье.

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Одновременно с этим государство получит 8 млрд долларов за счет налогов.

"Наши результаты показывают, что употребление красного и переработанного мяса имеет свою цену и сказывается не только на здоровье или экологии, но и на состоянии системы здравоохранения и экономики в целом", – замечает Шпрингманн.

Пока подобные идеи не находят отклика в правительстве, констатирует автор публикации. Эксперты уже предлагали повысить налог на мясо и молоко до 19% (с 7%), однако министр сельского хозяйства Юлиа Клекнер (ХДС) это предложение отвергла, сославшись на то, что мясо не должно становиться "продуктом для тех, кто зарабатывает больше".

Напомним, Украина попала в ТОП-3 экспортеров курятины в ЕС. Наша страна удерживает позиции на европейском рынке, несмотря на конкуренцию.

Напомним, в Таиланде посетителям вегетарианского ресторана подавали человеческое мясо. Хозяин заведения убил и приготовил одного из своих клиентов.
налоги, здоровье, налог, мясо
Источник:

InoPressa

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