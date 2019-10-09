Нападение на синагогу в Германии: подробности трагедии

Фото: Focus

Злоумышленник, атаковавший синагогу в немецком городе Галле, является 27-летним ультраправым немцем.

Об этом сообщают источники DPA.

Также стало известно, что стрелок вел онлайн-трансляцию в стриминговом сервисе Twitch. Камера располагалась у стрелка на голове и фиксировала стрельбу от первого лица. После трансляции он выбросил телефон.

Часть соответствующего видео появилась в соцсетях.

Как уточняет Focus Online, его учетная запись на стриминговых сервисах уже заблокирована.

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Правоохранители высказали предположение, что нападавший подражал террористу, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии.

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Как сообщалось, злоумышленник посреди бела дня открыл стрельбу из автоматического оружия перед городской синагогой и бросил гранату в сторону еврейского кладбища. Инцидент произошел в городе Галле на востоке Германии. Жертвами случившегося стали как минимум два человека.

Примечательно, что для стрельбы немец выбрал день, когда евреи отмечают во всем мире один из своих главных религиозных праздников — Йом Киппур.

Нападающего удалось задержать. Считается, что он действовал один. Полиция Галле говорит, что опасности для населения больше нет.

Напомним, в апреле 19-летний Джон Эрнест открыл огонь в синагоге в штате Калифорния, в результате чего один человек погиб и еще трое пострадали.

Аналогичный инцидент произошел в Пенсильвании в прошлом году – 46-летний Роберт Боуэрс зашел в синагогу в Питтсбурге и открыл огонь по собравшимся.

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