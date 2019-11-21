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Нападение на украинца в Польше: полиция задержала трех подозреваемых

21 ноября, 16:32

Студент с ножевыми ранами спины и ягодиц находится в одной из краковских больниц

/ Фото: Flickr

По делу о нападении на украинского студента в польском Кракове задержаны трое украинцев. Об этом сообщает Польское радио.

Поздно вечером 19 ноября в Кракове на 21-летнего гражданина Украины напали с ножом. Инцидент произошел перед общежитием местного вуза,

Полицейские под контролем прокуратуры всю ночь работали над выявлением следов, прослушивая свидетелей и просматривая видео с камер наблюдения. 20 ноября полицейские задержали двух 19-летних украинцев, работающих в Польше, подозреваемых в нападении, затем и 21-летнего украинца, который подвез их на место инцидента.

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Раненый студент с ножевыми ранами спины и ягодиц находится в одной из краковских больниц. Его состояние – стабильное.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Напомним, что в сентябре пятеро мужчин жестоко избили украинского студента, который приехал в польский город Жоры. Украинцу выбили зубы и оставили многочисленные гематомы на лице и теле.

Также сообщалось о нападении на украинского актера Юрия Чеботарева в Познани. Он последние три года жил в Познани, выступая в Театре Польском. Украинец работал в ресторане, а владелец заведения не захотел выплачивать ему зарплату, поэтому Чеботарев вызвал полицию, чем разозлил ресторатора.

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