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Нападение на украинского дипломата в Лондоне: появились подробности и фото

Сегодня, 19:39

Появились новые подробности и фото нападения на посла Украины в Лондоне

В Лондоне произошло нападение на машину украинского дипломата
В Лондоне произошло нападение на машину украинского дипломата. Фото: Twitter

Нападение на посла Украины в Великобритании, которое произошло в Лондоне утром 13 апреля, когда мужчина протаранил автомобиль дипломата, не связано с терроризмом.

Как сообщили в британской полиции, 40-летний мужчина устроил нападение на несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль посла.

"Этот инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом", – отметили в Скотленд-Ярде, приведя подробности произошедшего.

Также сообщается, что стражи порядка были вызваны на место происшествия около "08:30 утра 13 апреля, полиция была вызвана на место происшествия после столкновения автомобиля с несколькими припаркованными транспортными средствами"

В рамках мероприятий по обеспечению безопасности к месту инцидента были направлены стражи порядка. Когда они прибыли на место происшествия, машина попыталась протаранить полицейских.

Копам пришлось открыть стрельбу: было использовано огнестрельное оружие и электрошокер, автомобиль был остановлен, а мужчина в возрасте более 40 лет арестован.

"В качестве меры предосторожности его доставили в больницу в центре Лондона. Он не пострадал", — заявили в Скотленд-Ярде.

Район Холланд-парк расположен на западе центральной части Лондона. Здесь находится большое количество посольств, в том числе посольство Греции, Камеруна, Узбекистана.

Напомним, а Черниговской области на двух спасателей, которые тушили горевшую сухую траву, напали и избили неизвестные. В результате нападения командир отделения и водитель пожарно-спасательного подразделения получили травмы различной степени тяжести. Мужчин карета "скорой" госпитализировала в больницу.

Отметим, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.


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Тег Великобритания, Лондон, нападение, посол, дипломат

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