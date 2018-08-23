Нападение неизвестного с ножом во Франции: появились подробности

По данным СМИ, во время инцидента погибли мать и сестра нападавшего

Два человека погибли в результате нападения неизвестного с ножом во французском городе Трап (департамент Ивелин, к юго-западу от Парижа) в четверг. Об этом сообщила префектура департамента Ивелин.

"Полицейская операция завершена, полицейский спецназ (RAID) не был задействован, – сообщает префектура. – Есть информация о жертвах: два человека погибли, один серьезно ранен".

Как сообщает в свою очередь телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на данные, полученные от полиции, погибшими являются мать и сестра нападавшего.

Агентство Рейтер передает, что группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за произошедшее нападение. Агентство, однако, отмечает, что в своем заявлении ИГ не приводит никаких доказательств того, что нападавший на самом деле был связан с этой группировкой.

В четверг утром вооруженный большим ножом мужчина совершил нападение на людей на улице Камилии Клодель в городе Трап. Нападавший укрылся в здании, которое было окружено полицией. Согласно данным телеканала Бэ-эф-эм, вскоре после этого мужчина, по-прежнему вооруженный ножом, вышел из здания, крича "Аллах велик". Он был уничтожен огнем полицейских.

По сведениям телеканала, ранее появившиеся данные о том, что этот мужчина был осужден в 2016 году за пропаганду терроризма и внесен в электронную базу полиции радикалов-исламистов, не являются точными и в настоящее время проверяются. Также с убитого сняты отпечатки пальцев, чтобы проверить, соответствуют ли найденные при нем документы его личности. Полиция призвала СМИ не делать поспешных выводов на основе происшедшего.

Инцидент на настоящее время не квалифицирован как теракт. При этом город Трап известен большим числом радикальных исламистов. Это самый бедный населенный пункт департамента Ивелин, являющегося в то же время одним из самых богатых во Франции по среднему уровню дохода жителей.

Ранее в центре Парижа неизвестный убил ножом двух человек.

Напомним, 18 апреля в России школьник напал с ножом на учительницу и одноклассников. Также он ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег. Оказалось, что страдает запоздалым развитием и проходит обучение не по возрасту. Также выяснилось, что нападавший планировал убить 30 человек.