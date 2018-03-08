Нападения афганца с ножом в столице Австрии: появились новые подробности

В результате нападений афганца с ножом на прохожих в столице Австрии Вене были тяжело ранены четыре человека.

Об этом сообщили в пресс-службе австрийской полиции, передает "Радио Свобода".

"По данным полиции, подозреваемый, имя которого не называется, признал, что ранил своего 20-летнего знакомого афганца и еще трех человек – членов одной семьи", – отметили полицейские.

Также сообщается, что 23-летний задержанный объяснил свои действия тем, что "был расстроен из-за своей жизненной ситуации".

Первая атака произошла вечером 7 марта во Втором районе Вены, в который входит известный парк Пратер, а также железнодорожная станция Пратерштерн.

Пострадали мужчина, женщина и их 17-летняя дочь. Женщина и девушка находятся в стабильном состоянии, мужчина – в тяжелом.

Еще одна атака случилась позже на Пратерштерне. Пострадавший мужчина, по сообщениям, находится в стабильном состоянии. Вскоре после этого полиция задержала подозреваемого.

Напомним, также в городе Джокьякарта на индонезийском острове Ява мужчина, вооруженный мечом, напал на людей в местной католической церкви. Нападавший ворвался в церковь во время воскресной службы и набросился на священника, ранив его в голову.

Ранее мы писали о том, как в бельгийском городе Гент 28-летний беженец из Афганистана напал на сотрудников полиции. Молодой человек вбежал в здание с ножом и напал на полицейских.