Напали на индусов и украинца: полякам светит пять лет за расизм

Сегодня, 16:56

Группа молодых граждан Польши устроила погром около хостела, где остановились иностранцы

Фото: lodz.policja.gov.pl
Фото: lodz.policja.gov.pl

Польские правоохранители задержали в городе Лодзь четырех подозреваемых в нападении на украинца.

27 октября группа поляков встретила на одной из городских улиц троих туристов из Индии. Находясь в нетрезвом состоянии, они начали оскорблять приезжих по поводу их расовой принадлежности, после чего завязалась драка.

Инцидент происходил около хостела, где жили индусы. Когда на шум из здания вышел гражданин Украины, один из нападавших его оттолкнул.

Также досталось и поляку, который, проходя мимо, решил снять потасовку на смартфон – заметив это, один из нарушителей ударил его кулаком по лицу.

Происшествие было снято камерами видеомониторинга, благодаря чему полиции не составило труда установить личности четырех мужчин в возрасте 20-22 лет.

5 и 6 ноября они были задержаны, после чего признались в содеянном, выразив сожаление и желание извиниться перед теми, кого обидели.

Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в мая в поселке Глоскув, недалеко от Варшавы несколько мужчин набросились на украинцев, двое из которых успели сбежать, а у третьего случился приступ эпилепсии.

Также сообщалось, о нападении группа грузин и украинцев на полицейских в польском городе Згеж.
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Источник:

Польское радио

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