"Напуганы только туристы и заробитчане": украинка из Ломбардии рассказала о коронавирусе в Италии

По словам женщины, итальянцы не паникуют действуют по плану и по тому руководству, которое им дают

Пока в Украине бьют тревогу из-за того, проверять туристов, вернувшихся из Италии, на коронавирус почти невозможно, в самой Италии паники нет. Местные спокойно ходят на работу. А в свободное время стараются меньше бывать в людных местах. И добросовестно следуют инструкциям от руководства страны. Какие настроения у местных жителей, новостям "Сегодня" рассказала украинка Екатерина Звезда, которая сейчас живет в регионе Ломбардия.

"Напуганы туристы и заробитчане. А те люди, которые живут в Италии, очень адекватно себя ведут. Они действуют по плану и по тому руководству, которое им дают. Они не паникуют, они не устраивают никаких демаршей. В супермаркетах есть все продукты, банки все работают. Карантин в школах – и все. А в остальном: дороги работают, все прекрасно. Даже людей в масках нет на улицах".

Тем временем премьер-министр Италии назвал причину эпидемии в стране. Джузеппе Конте не видит вины правительства в том, что север страны стал очагом инфекции, и заявляет, что причиной стремительного распространения нового коронавируса COVID-19 в Италии является неправильный подход руководства одной из больниц.

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А еще новости "Сегодня" выяснили, как в Италии борются с короноавирусом. Там, где 50 тысяч человек должны сидеть по домам. А под карантином находится уже 12 городов. И выехать оттуда можно только по специальному разрешению.

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