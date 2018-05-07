"Наручники" для Ирана нужно сохранить: Джонсон обратился к Трампу

Глава МИД Великобритании отметил, что соглашение с Тегераном имеет недостатки, но их "можно исправить"

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа не отказываться от иранского ядерного соглашения, заявив, что это "было бы ошибкой". Об этом говорится в колонке Джонсона для New York Times.

Министр утверждает, что "только Иран выиграет" после отказа от ядерных ограничений.

"Мы имеем все возможности для обеспечения того, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия, этот договор имеет наименьшее количество недостатков", – написал он.

Джонсон добавил, что соглашение "имеет недостатки, конечно, но я убежден – их можно исправить". Глава британского внешнеполитического ведомства отметил, что Великобритания вместе с США, Францией и Германией могли бы добиться этого.

Глава МИД напомнил, что соглашение должно было наложить ограничения на ядерную программу Ирана и "теперь, когда эти наручники на месте, я не вижу никаких преимуществ в том, чтобы отбросить их в сторону", добавив, что "наручники" должны быть улучшены.

Напомним, лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились, что ядерная сделка с Ираном является наилучшим способом предотвратить приобретение ядерного оружия Тегераном. Они договорились, что соглашение должно быть расширено на другие сферы, и в частности касаться баллистических ракет.

Условия должны быть пересмотрены, когда соглашение закончит свое действие, считают лидеры.

Как известно, в 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций. Президент США Дональд Трамп угрожает отказаться от продления срока действия ядерного пакта. Он должен объявить свое решение 12 мая.

Также ранее сообщалось, что Иран отказался вести переговоры по ядерному соглашению.