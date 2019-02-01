Нарушение Россией ДРСМД привели к ухудшению мировой безопасности – МИД Германии
Министр иностранных дел ФРГ призвал Москву «создать прозрачность» и подтвердить приверженность ДРСМД
Политика США под лозунгом America First ("Америка в первую очередь") – вызов, однако не только Вашингтон несет ответственность за нынешнее положение дел в мире. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью редакционной группе Funke, выдержки из которого распространены в пятницу.
"Разумеется, политика Дональда Трампа в стиле America First представляет собой особенный вызов. Посмотрите на выход из Парижского соглашения по климату или на сообщения о выводе войск из Сирии и из Афганистана. Однако за состояние, в котором находится мир, несут ответственность не только США", - сказал глава МИД.
В этом контексте он напомнил, что Россия нарушила Договор о РСМД, который играет большую роль для безопасности Европы.
"Договор, заключенный двумя государствами, фактически теряет силу, когда его нарушает одна из сторон", - сказал Маас.
Он призвал Москву "создать прозрачность" и подтвердить приверженность ДРСМД. Глава германской дипломатии констатировал, что без этого соглашения в мире "станет меньше безопасности".
"Нам нужна стабильная и максимально всеобъемлющая международная архитектура контроля над вооружениями", - отметил министр.
Ранее Трамп заявил, что союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД и выйти из него через шесть месяцев.
Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Помпео напомнил о "существенном нарушении" ДРСМД российской стороной, что подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.
Также сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который важен для европейской безопасности.
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