Нарушение Россией ДРСМД привели к ухудшению мировой безопасности – МИД Германии

Министр иностранных дел ФРГ призвал Москву «создать прозрачность» и подтвердить приверженность ДРСМД

Хайко Маас. Фото: AFP

Нарушение Россией ДРСМД привели к ухудшению мировой безопасности – МИД Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/847/c39/5c4847c394c06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/847/c39/5c4847c394c06.jpg 2019-02-01T17:11:00+02:00 Евросоюз Министр иностранных дел ФРГ призвал Москву «создать прозрачность» и подтвердить приверженность ДРСМД

Политика США под лозунгом America First ("Америка в первую очередь") – вызов, однако не только Вашингтон несет ответственность за нынешнее положение дел в мире. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью редакционной группе Funke, выдержки из которого распространены в пятницу.

"Разумеется, политика Дональда Трампа в стиле America First представляет собой особенный вызов. Посмотрите на выход из Парижского соглашения по климату или на сообщения о выводе войск из Сирии и из Афганистана. Однако за состояние, в котором находится мир, несут ответственность не только США", - сказал глава МИД.

В этом контексте он напомнил, что Россия нарушила Договор о РСМД, который играет большую роль для безопасности Европы.

"Договор, заключенный двумя государствами, фактически теряет силу, когда его нарушает одна из сторон", - сказал Маас.

Он призвал Москву "создать прозрачность" и подтвердить приверженность ДРСМД. Глава германской дипломатии констатировал, что без этого соглашения в мире "станет меньше безопасности".

"Нам нужна стабильная и максимально всеобъемлющая международная архитектура контроля над вооружениями", - отметил министр.

Ранее Трамп заявил, что союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД и выйти из него через шесть месяцев.

Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Помпео напомнил о "существенном нарушении" ДРСМД российской стороной, что подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Также сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который важен для европейской безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Нарушение Россией ДРСМД привели к ухудшению мировой безопасности – МИД Германии". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...