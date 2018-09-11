Нарушили свою же Конституцию: в ЕС отреагировали на задержания людей на протестах в России

Сегодня, 12:22

Запад надеется на соблюдение Москвой международных обязательств и отпустят задержанных

Протесты в РФ. Фото: AFP
Протесты в РФ. Фото: AFP

Европейский Союз возмущен действиями российских силовиков, которые силой разгоняли митинги против пенсионной реформы в РФ, во время которых были избиты и задержаны активисты. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич.

Европейцы отмечают, что в российской Конституции закреплены права россиян на мирные собрания и свободное выражение мнений, однако власть РФ проигнорировала это.

"В воскресенье состоялись мирные акции протеста в Российской Федерации. Нескольких организаторов арестовали накануне и более тысячи демонстрантов задержали, и в нескольких случаях представители российской власти применили к ним насилие. Эти действия препятствовали реализации гражданами права на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний, которые являются фундаментальными правами человека, закрепленными в российской конституции и Общей декларации прав человека. Кроме того, задержание ряда журналистов нарушает право на свободу выражения мнений. Свободные средства массовой информации играют важную роль и должны быть защищены", – говорится в заявлении.

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Также в ЕС призывают РФ освободить всех задержанных активистов и надеются на соблюдение Москвой международных обязательств, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ.

Напомним, 9 сентября по России прошла волна протестов против пенсионной реформы, и традиционно не обошлось без массовых задержаний активистов. Люди устроили мощные шествия и скандировали против повышения пенсионного возраста.

Как сообщалось, в 33 городах были задержаны более 800 человек. Правозащитный портал дал полную раскладку количества задержанных в различных городах РФ.
Россия, протесты, Конституция, ЕС, права человека
Источник:

УНИАН

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