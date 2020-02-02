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Украинцу грозит 5 лет тюрьмы за работу курьером в Польше

2 февраля, 14:21

Заробитчанин нарвался на мошенников, из-за которых может попасть за решетку

/ Фото: Flickr

В Польше, где ранее задержали пятерых мошенников, наживавшихся на украинских заробитчанах, арестовали молодого украинца, который тоже стал жертвой аферистов.

В конце января 22-летний парень устроился курьером по объявлению. Одной из его задач было доставить посылку, которая впоследствии оказалась крупной суммой денег, что злоумышленники выманили у пожилой польки по "схеме" с попавшим в беду внуком.

Как сообщили в пресс-службе полиции Подкарпатского воеводства Польши, в тот же день украинца арестовали по обвинению в непреднамеренном совершении преступления.

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После того, как он сознался в случившемся, парня освободили с подпиской о невыезде из страны на время следствия.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

На данный момент полиция разыскивает мошенников, а украинцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали об агентствах трудоустройства, которые сдают работников в аренду, об условиях для наших соотечественников в польских хостелах и о "подводных камнях" поиска работы в Польше.

Более подробно о том, как избежать мошенников при поиске работы в других странах, вы можете узнать в материале "Аферы с трудоустройством за границей: 4 схемы, которые используют мошенники" на нашем сайте.

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Польша афера мошенники аферисты украинцы за границей украинцы в Польше

Источник: Сегодня

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