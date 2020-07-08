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Нашли на дне пруда: в Польше при таинственных обстоятельствах погиб украинец

8 июля, 06:09

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Два дня после встречи с друзьями мужчину никто не видел

В Польше, где ранее на территории костела нашли тело молодого украинца, трагически погиб другой гражданин Украины.

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Как сообщает eKoscian, тело 31-летнего мужчины 6 июля обнаружили в пруду в городе Смигель, Великопольское воеводство.

В последний раз украинца видели за два дня до этого – вечером 4 июля он попрощался с друзьями, с которыми отдыхал, и отправился домой.

В день трагической находки в польскую полицию поступило заявление об исчезновении человека. Участники поисковой операции и нашли тело на дне водоема, возле которого мужчина разошелся с друзьями.

Пресс-офицер местной полиции не был готов озвучить причину либо другие обстоятельства гибели мужчины. Полиция уже начала расследование, следствие идет под процессуальным контролем прокуратуры.

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Напомним, в прошлом году в Лодзинском воеводстве в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов обнаружили тела двух граждан Украины.

А несколько месяцев назад польку, которая вывезла умирать в лес украинского работника Василия Чернея, приговорили к 10 месяцам лишения свободы.

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