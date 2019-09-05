НАТО будет реагировать на ракетные угрозы со стороны России – Столтенберг

НАТО будет реагировать ограничено и ответственно на угрозы, которые несут с собой российские ракетные системы SSС

/ Фото: AFP

Россия несет ответственность за срыв Договора об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРМСД) и продолжает разворачивание ракет SSС-8. В ответ НАТО будет продолжать усилия по обеспечению надежной безопасности и обороны стран-союзниц.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, – пишет "Укринформ".

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"Мы только что обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности, включая ответственность России за срыв ДРМСД. НАТО будет реагировать ограничено и ответственно на угрозы, которые несут с собой российские ракетные системы SSС-8. Союзники остаются твердо преданными сохранению эффективного международного контроля за вооружением, разоружением и нераспространением. НАТО не хочет новой гонки вооружений, мы не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Но НАТО должно и будет продолжать поддерживать надежную и эффективную систему сдерживания и обороны. Это является нашей задачей", – отметил руководитель Альянса.

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Также Столтенберг уверен, что все страны НАТО отреагируют в случае нападения РФ на члена Альянса.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что если Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности не удастся спасти, НАТО даст ответ в форме самозащиты.

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