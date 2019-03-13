НАТО должна принять декларацию о поддержке Украине – польский эксперт

В случае принятия этого документа Киев сможет рассчитывать на помощь Альянса

Фото из открытых источников.

НАТО должна принять декларацию о поддержке Украине – польский эксперт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e54/46d/5c6e5446d8e0f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e54/46d/5c6e5446d8e0f.jpg 2019-03-13T07:16:00+02:00 Евросоюз В случае принятия этого документа Киев сможет рассчитывать на помощь Альянса

Североатлантический альянс должен принять какую-то форму декларации о поддержке Украины, так как членство Украины в НАТО на данный момент невозможно. Об этом в интервью Укринформу заявил экс-министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич.

"Нужно также подумать о какой-то декларации со стороны стран НАТО, в случае дальнейшего нарушения суверенитета Украины Киев сможет рассчитывать на помощь от Альянса. Речь не идет о переброске в Украину войск НАТО. А о материальной, инфраструктурной, а возможно и финансовой поддержке со стороны Организации", - рассказал Онишкевич.

По его мнению, такой план помощи должен быть обработан в случае возможной дальнейшей агрессии России в Украине.

Мы также писали, что Порошенко обещал подать заявку на вступление Украины в Евросоюз и получить План действий по членству в НАТО до 2023 года.

Кроме того, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало необратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

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