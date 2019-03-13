Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

НАТО должна принять декларацию о поддержке Украине – польский эксперт

Сегодня, 07:16

В случае принятия этого документа Киев сможет рассчитывать на помощь Альянса

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
НАТО должна принять декларацию о поддержке Украине – польский эксперт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e54/46d/5c6e5446d8e0f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e54/46d/5c6e5446d8e0f.jpg Евросоюз В случае принятия этого документа Киев сможет рассчитывать на помощь Альянса

Североатлантический альянс должен принять какую-то форму декларации о поддержке Украины, так как членство Украины в НАТО на данный момент невозможно. Об этом в интервью Укринформу заявил экс-министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич.

"Нужно также подумать о какой-то декларации со стороны стран НАТО, в случае дальнейшего нарушения суверенитета Украины Киев сможет рассчитывать на помощь от Альянса. Речь не идет о переброске в Украину войск НАТО. А о материальной, инфраструктурной, а возможно и финансовой поддержке со стороны Организации", - рассказал Онишкевич.

По его мнению, такой план помощи должен быть обработан в случае возможной дальнейшей агрессии России в Украине.

Мы также писали, что Порошенко обещал подать заявку на вступление Украины в Евросоюз и получить План действий по членству в НАТО до 2023 года.

Кроме того, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало необратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Польша, НАТО, эксперт, Украина, поддержка, декларации

Вы сейчас просматриваете новость " НАТО должна принять декларацию о поддержке Украине – польский эксперт". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Конгрессе США заявляют о поддержке присоединения Украины к НАТО

Вчера, 01:46

Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижения этой цели

В ВСУ проведут слаживание штабов всех уровней по модели НАТО

6 марта, 11:38

Муженко отметил, что в ВСУ удалось достичь значительных успехов в профподготовке на тактическом уровне

Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

2 марта, 00:48

Генсек призвал Россию соблюдать условия Договора о нераспространении ядерных ракет средней и меньшей дальности

Минобороны договорилось закупать военные товары по "каналам" НАТО

28 февраля, 17:35

Военные будут закупать ту продукцию, которая не может производиться в Украине

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Патриарх Кирилл выдаст Томос приходам Константинополя

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот

Дронов впервые высказался о приговоре суда по ДТП в Харькове

Премьер Хорватии предложил Украине решение конфликта на Донбассе

Министр финансов подтвердила прогноз Всемирного банка по Украине

Оля Полякова может поехать на «Евровидение»: громкое заявление

Гриценко лидирует в президентском рейтинге в случае его поддержки

Чем известен глава новой церкви Епифаний
Загрузка...

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Супружеская пара из России записала видео перед гибелью

Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет