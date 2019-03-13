Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

НАТО готовится к нестабильности в Черном море в ближайшие годы

Сегодня, 16:30

В последние годы НАТО было сосредоточено на усилении защиты союзников в Балтийском регионе

Фото: twitter.com/Saturn5_
Фото: twitter.com/Saturn5_.
НАТО готовится к нестабильности в Черном море в ближайшие годы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4fb/ad3/5c44fbad30826.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4fb/ad3/5c44fbad30826.jpg Евросоюз В последние годы НАТО было сосредоточено на усилении защиты союзников в Балтийском регионе

Черноморский регион в ближайшие годы будет очагом напряженности из-за наращивания Россией военного присутствия и милитаризации аннексированного Крыма. Об этом заявил заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам Джеймс Аппатурай во время дискуссии, организованной в Лондоне Королевским институтом международных отношений (Chatham House), передает "Европейская правда".

"Необходимо готовиться к тому, что в ближайшие годы регион будет нестабильным, что Россия будет иметь там большое военное присутствие. Когда Россия уйдет? В ближайший период? Я так не думаю", - сказал Аппатурай.

Он отметил, что в последние годы НАТО было сосредоточено на усилении защиты союзников в Балтийском регионе на фоне агрессивных действий РФ, но в последние месяцы на первый план вышла ситуация в Черном и Азовском морях.

"Черное море сейчас является важным вопросом повестки дня для НАТО и будет таковым в ближайшие годы", – добавил Аппатурай.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс нарастил свое присутствие в акватории Черного моря.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия продолжает беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона.

Порошенко на открытии оперативно-стратегического сбора руководящего состава Вооруженных сил

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, НАТО, Черное море

Вы сейчас просматриваете новость " НАТО готовится к нестабильности в Черном море в ближайшие годы". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генерал США: Следующей жертвой России может стать Одесса

Сегодня, 11:12

Кроме Украины, в Черноморском регионе есть еще одна уязвимая "мишень" для агрессора, отметил Ходжес

Усиление присутствия НАТО в Черном море может сдержать агрессию России – Климпуш-Цинцадзе

9 марта, 11:20

Вице-премьер уверена, что у Украины нет оснований ожидать скорого прекращения агрессии РФ

В Черном море пересчитают всех дельфинов

8 марта, 09:44

Украина принимает участие в масштабном европейском экологическом проекте

США и НАТО расширяют масштабы военного присутствия в Черном море

5 марта, 19:42

Тему западного военного присутствия в Черном море обсудили в Сенате

Что сказал Гриценко о возможном наступлении на Крым и Донбасс

155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала свои тренировки

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Владимир Кузьмин нашел новую любовь

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ

Видео скрытой камеры Квартала 95 повеселило украинцев

Украинские светофоры будут сигналить "по-новому"

Россия сделала подлое заявление об Украине в ООН
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин