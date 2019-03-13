НАТО готовится к нестабильности в Черном море в ближайшие годы

В последние годы НАТО было сосредоточено на усилении защиты союзников в Балтийском регионе

Фото: twitter.com/Saturn5_.

НАТО готовится к нестабильности в Черном море в ближайшие годы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4fb/ad3/5c44fbad30826.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4fb/ad3/5c44fbad30826.jpg 2019-03-13T16:30:00+02:00 Евросоюз В последние годы НАТО было сосредоточено на усилении защиты союзников в Балтийском регионе

Черноморский регион в ближайшие годы будет очагом напряженности из-за наращивания Россией военного присутствия и милитаризации аннексированного Крыма. Об этом заявил заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам Джеймс Аппатурай во время дискуссии, организованной в Лондоне Королевским институтом международных отношений (Chatham House), передает "Европейская правда".

"Необходимо готовиться к тому, что в ближайшие годы регион будет нестабильным, что Россия будет иметь там большое военное присутствие. Когда Россия уйдет? В ближайший период? Я так не думаю", - сказал Аппатурай.

Он отметил, что в последние годы НАТО было сосредоточено на усилении защиты союзников в Балтийском регионе на фоне агрессивных действий РФ, но в последние месяцы на первый план вышла ситуация в Черном и Азовском морях.

"Черное море сейчас является важным вопросом повестки дня для НАТО и будет таковым в ближайшие годы", – добавил Аппатурай.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс нарастил свое присутствие в акватории Черного моря.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия продолжает беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона.

Порошенко на открытии оперативно-стратегического сбора руководящего состава Вооруженных сил

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