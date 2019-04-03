НАТО готово к расширению – Столтенберг

Северная Македония скоро станет 30-м членом Альянса

Фото: AFP

НАТО готово к расширению – Столтенберг //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4e4/548/5ca4e454816fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4e4/548/5ca4e454816fb.jpg 2019-04-03T19:54:00+03:00 Евросоюз Северная Македония скоро станет 30-м членом Альянса

Организация Североатлантического договора (НАТО) остается прочным альянсом, несмотря на множество существующих разногласий, и готова принимать в свой состав новых членов. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в среду на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США. В Вашингтоне Столтенберг принимает участие в двухдневном совещании глав внешнеполитических ведомств стран – участниц Североатлантического альянса.

"Как вы все знаете, успех в прошлом не является гарантией успеха в будущем. И будем честны: по обе стороны Атлантики задаются вопросом по поводу силы нашего партнерства. Да, существуют разногласия. Мы – альянс множества разных стран, с разной географией, историей и системой политических партий", - заявил он, подчеркнув, однако, что "разница во взглядах является не признаком слабости, а признаком силы".

"Не стоит удивляться, когда мы видим различия между нашими странами. Существуют разногласия по таким вопросам, как торговля, энергетика, изменение климата и иранское ядерное соглашение. Это серьезные вопросы, и разногласия тоже значительные, но мы должны помнить, что подобные разногласия были и в прошлом", - убежден Столтенберг.

"Сила НАТО заключается в том, что, несмотря на разницу между нами, мы всегда были способны объединиться вокруг общей задачи: защищать и оборонять друг друга, а также обеспечивать безопасность наших народов", - добавил генсек.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что альянс готов к расширению.

"Двери НАТО остаются открытыми. В этом году Республика Северная Македония подписала протокол о вступлении. И при вашей поддержке Северная Македония скоро станет 30-м членом нашего союза", – сказал он, обращаясь к американским конгрессменам.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что расширение НАТО, благодаря деятельности которого более 70 лет удавалось сохранять мир в Европе, увеличивает пространство безопасности и стабильности, обогащает саму организацию новым опытом, новыми возможностями и новыми голосами.

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