НАТО готово реагировать на "зеленых человечков": Столтенберг сказал как

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Costas Baltas

После действий России в Крыму НАТО привело в готовность свои силы и теперь готово реагировать на появление "зеленых человечков" в странах Альянса.

Об этом 15 октября заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Лондоне.

"Мы усилили разведку, чтобы понимать, что происходит, существенно укрепили кибернетическую безопасность, повысили готовность наших сил ... потому что видели произошедшее в Крыму. Готовность сил, вероятно, является наиболее важным инструментом для нашего ответа, если мы внезапно увидим каких-либо "зеленых человечков" на территории НАТО", – сказал генсек Столтенберг.

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Частичным ответом на потенциальную угрозу, которая исходит от России, является также присутствие сил НАТО на восточном рубеже Альянса и обеспечение устойчивости инфраструктуры, телекоммуникаций и энергетических систем блока, подчеркнул генсек.

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Кроме того, он напомнил о попытке РФ повлиять на выборы в странах Альянса, кибернетические атаки и дезинформационные кампании.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг призвал страны-члены НАТО активнее оказывать помощь Украине.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в конце октября руководство НАТО посетит Украину:

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