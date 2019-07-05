НАТО может развернуть ПРО в Европе против России – NYT

Издание не исключает и размещение в регионе дополнительных радаров и средств противовоздушной обороны

Фото: Минобороны РФ

Страны НАТО изучают вопрос о том, чтобы расширить технические возможности своих сил противоракетной обороны (ПРО), в том числе в Румынии и в Польше, чтобы позволить им сбивать российские ракеты после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на информированные европейские источники.

По оценке издания, НАТО, возможно, будет изучать вопрос о том, каким образом усилить свои силы ПРО в Польше и Румынии, чтобы они могли противодействовать российским крылатым ракетам. Речь может идти о расширении технических возможностей наземных комплексов ПРО Aegis Ashore, которые уже размещены в Румынии, их предполагается разместить и в Польше.

Издание не исключает и размещения в регионе дополнительных радаров и средств противовоздушной обороны, направленных против российских крылатых ракет. По данным газеты, подобные планы могут быть одобрены НАТО в нынешнем году. При этом издание полагает, что среди стран НАТО может возникнуть раскол в отношении такого шага.

Дискуссии о возможном усилении сил ПРО находятся на начальном этапе, сообщает газета со ссылкой на источники в НАТО. Официальный представитель альянса Оана Лунгеску заявила, что НАТО не проводит анализ осуществимости проекта усиления технических возможностей систем ПРО. По словам Лунгеску, НАТО неоднократно ясно давала понять, что существующие системы противоракетной обороны "не задуманы и не направлены против России".

Страны НАТО официально заявляют, что силы ПРО альянса, размещенные в Румынии, а также планируемые к размещению в Польше, направлены не против РФ, а против угроз, находящихся за пределами Европы, таких как ракеты Ирана.

Ранее штаб Европейского командования американских ВС, базирующийся в Штутгарте, сообщил, что летом текущего года в Румынии будет размещена система THAAD. THAAD – это оборонная система, которая будет включена в архитектуру потенциала ПРО альянса и будет находиться, как и система Aegis Ashore, под оперативным контролем НАТО и полным политическим контролем Североатлантического Совета.

Напомним, что в феврале из ДРСМД вышли США, с которыми СССР подписал это соглашение в 1987 году. Госсекретарь Майкл Помпео объяснил это решение его "существенными нарушениями" с российской стороны, что, по его словам, подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

В то же время, вице-президент США Майкл Пенс заверил в том, что Белый дом остается открытым к диалогу с Россией по сохранению ДРСМД. По его словам, США "пришлось объявить о приостановке соблюдения ДРСМД в связи со значительными рисками для стран НАТО".

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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