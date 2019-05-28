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НАТО принимает новую военную стратегию: Столтенберг раскрыл детали

28 мая, 05:28

Альянс впервые за последние пять лет задумался над улучшением военного потенциала

Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Фото: REUTERS/Ints Kalnins.

Впервые за несколько десятилетий НАТО собирается представить новую военную стратегию, которую приняли военные эксперты альянса в течение последней недели мая 2019 года. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в комментарии изданию Die Welt.

"С 2014 года сложилась "новая обстановка в сфере безопасности" и появились новые вызовы на востоке и на юге, обосновал этот шаг глава НАТО. Кроме того, Россия, по его словам, все более интенсивно использует против Запада "ядерную угрозу". "Речь идет о том, чтобы быть в полной мере обороноспособными в будущем и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций", – пояснил Столтенберг.

В 2014 году все страны НАТО договорились об увеличении своих оборонных расходов до 2% ВВП.

"Это не придуманная цифра, она отражает потребность в военном потенциале. И речь также не идет о том, чтобы успокоить президента США Трампа", – отметил глава НАТО.

По его словам, речь скорее идет о том, "что в сложные времена мы должны значительно улучшить наш военный потенциал".

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО готовится к кибервойне. По его словам, альянс не будет ограничиваться только кибернетическим ответом и готов принимать "весь спектр мер".

А тем временем главком НАТО объяснил, как США будут поддерживать Украину.


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Тег Россия, США, НАТО, альянс, потенциал, Столтенберг

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