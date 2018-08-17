НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен Холодной войны

С начала агрессии России против Украины в 2014 году Североатлантический альянс существенно расширил масштабы военных учений

Бундесвер направит 8 тысяч солдат, а также около 100 танков и более 2 тысяч единиц транспортных средств на маневры НАТО. Учения Trident Juncture, которые станут, вероятно, крупнейшими маневрами после окончания Холодной войны, пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября, сообщает DW.

Всего в маневрах НАТО примут участие более 40 тысяч военнослужащих из 30 государств-членов НАТО, а также союзников Альянса. Германия, которая направит на учения наибольшее количество военных, существенно увеличила контингент. Так, в 2015 году в Trident Juncture приняли участие 3 тысячи солдат бундесвера.

С начала агрессии России против Украины в 2014 году Североатлантический альянс существенно расширил масштабы военных учений. Целью маневров является проверка реакции альянса на новые виды угроз. Trident Juncture должны продемонстрировать способность НАТО "справиться с любыми вызовами – от стандартных боевых действий до более утонченных техник гибридной войны и пропаганды".

Ранее начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил, что учения НАТО у берегов Норвегии и развитие отношений этой страны с США должны стать сигналом для России.